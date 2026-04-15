В Заполярном приступили к пристройке лестничной группы жилого дома

В Мурманской области идёт строительство 21 многоквартирного дома. Так, в Заполярном продолжается возведение жилого дома на улице Ленинградской в рамках народной программы «На Севере – жить!» и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве правительства региона и компании «Норникель». Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Жилой дом на улице Ленинградской в Заполярном – объект непростой. Его особенность в том, что подрядчик завершает начатое в 1990-х годах строительство. До недавнего времени работы велись в бывшем недострое: монтировалась кровля, выстраивались новые межквартирные стены, усиливались проёмы, устанавливались окна, заливались полы, дом подключался к внешним инженерным сетям, то сейчас подрядчик приступил к пристройке лестничной группы. Такая необходимость возникла из-за выполнения перепланировок квартир с учётом новых требований в строительстве. Под неё уже залита фундаментная плита и идёт армирование вертикальных конструкций», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кроме того, продолжается монтаж системы вентилируемого фасада, внутридомового теплового узла и станции подготовки горячей водоснабжения. Также прокладываются внутренние инженерные сети, возводятся внутриквартирные перегородки, устанавливаются подоконники и облицовываются откосы окон.

После завершения строительства жильцами 45 квартир в новостройке станут отдельные категории граждан и сотрудники градообразующего предприятия.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в рамках народной программы «На Севере – жить!» с привлечением средств областного бюджета продолжается строительство пяти жилых домов в Мурманске – одного дома на улице Зелёной и четырёх – на улице Кирпичной.

