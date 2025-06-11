В регионе продолжается строительство домов для отдельных категорий граждан и расселения северян из аварийного жилья. Так, в Заполярном приступили к завершению строительства жилого дома на улице Ленинградской.

«Не всегда недострой – это снос. Порой конструкции вполне пригодны для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации долгие годы. Недостроенное здание общежития на улице Ленинградской в Заполярном – яркий тому пример. Его возведение завершилось в 1999 году, а сегодня на этом объекте вновь появились строители. Подрядчик предварительно провёл обследование недостроенного здания и разработал проект завершения строительства. После окончания строительно-монтажных работ здесь появится 5-этажный жилой дом, все 45 квартир в котором будут предназначены для отдельных категорий граждан», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Сейчас на объекте идут подготовительные работы: устанавливается ограждение и готовится площадка под строительные работы.

Строительство жилого дома на улице Ленинградской в Заполярном будет завершено в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Мурманской области и компании «Норникеля».

Как отмечает региональное Министерство строительства, в рамках стратегического здания «На Севере – жить!» продолжается строительство пяти жилых домов в Мурманске – одного дома на улице Зелёной и четырёх – на улице Кирпичной.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548315/#&gid=1&pid=1