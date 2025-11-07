В Заполярном продолжается строительство жилого дома на Ленинградской улице

В Мурманской области идёт строительство 20 многоквартирных домов, в том числе для отдельных категорий граждан. Так, в Заполярном продолжается возведение жилого дома на улице Ленинградской в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве правительства Мурманской области и компании «Норникель». Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Особенность этого объекта в том, что подрядчик завершает начатое в 1990-х годах строительство. Разумеется, предварительно было проведено обследование недостроенного здания, которое показало, что конструкции в технически исправном состоянии. За пять месяцев подрядчик сделал немало: выстроил новые внутренние межквартирные стены, усилил проёмы, установил оконные блоки на всех пяти этажах, смонтировал кровлю жилого дома и подключил дом к внешним инженерным сетям. Однако впереди ещё большой объём работы и расслабляться нельзя», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Сейчас в бывшем недострое на улице Ленинградской продолжается монтаж утеплителя и вентилируемого фасада из керамогранита и усиление монолитных конструкций межэтажных перекрытий. Параллельно идёт черновая отделка. В ближайшее время подрядчик готовится приступить к пристройке лестничной клетки с торца здания.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, после окончания строительно-монтажных работ в Заполярном появится 5-этажный жилой дом, все 45 квартир в котором будут предназначены для отдельных категорий граждан и сотрудников градообразующего предприятия.

Напомним, в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» продолжается строительство пяти жилых домов в Мурманске – одного дома на улице Зелёной и четырёх – на улице Кирпичной.

