В Заполярном продолжается строительство жилого дома на улице Ленинградской

В Мурманской области возрождается жилищное строительство. Так, в Заполярном за счёт областного бюджета с привлечением средств градообразующего предприятия продолжается строительство жилого дома на улице Ленинградской. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Работы на объекте идут активно. Сейчас подрядчик утепляет наружные стены и монтирует систему вентилируемого фасада. Параллельно идут работы на кровли. Кроме того, строители демонтировали прежние внутренние перегородки в здании и завершают возведение новых», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Также на этой неделе на объект ожидается поставка оконных блоков, после чего рабочие приступят к их установке.

Напомним, в Мурманской области на данный момент строят 20 многоквартирных домов, 80% или 4 тысячи квартир доступны для продажи. Из них северяне уже купили у девелоперов 350 квартир. Всего в Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных агломераций АЗРФ в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552067/#&gid=1&pid=1