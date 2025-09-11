В Заполярном прошла церемония открытия современной ледовой арены «Метеор»

Реконструкция спортивного объекта стала возможной благодаря соглашению между правительством Мурманской области и компанией «Норильский никель».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии открытия новой ледовой арены «Метеор» имени О.А. Сивакова в Заполярном.

«На прошлой встрече с жителями Заполярного и Никеля ко мне подходили мамы, которые приводили юных хоккеистов. Они говорили: «Мы хотим, чтобы наши дети росли профессионально в этом спорте. Нам нужен каток с искусственным льдом». Мы подготовили проект, договорились с нашими партнёрами, и вот теперь эта светлая, современная ледовая арена готова. Всё это теперь для жителей Заполярного и, по сути, для всех жителей Печенгского округа. Очень достойный объект получился», — сказал глава региона Андрей Чибис.

Модернизированная арена оснащена современной системой искусственного льда, трибунами и всем необходимым для круглогодичных тренировок и соревнований.

«Когда такие события происходят я искренне радуюсь за людей, которые теперь будут заниматься на новой площадке уютной и современной», — отметил директор Кольского горно-обогатительного комбината АО «Кольская ГМК» Владимир Баранов.

Ключевым моментом церемонии стало символическое вбрасывание шайбы, также под своды арены было поднято джерси с фамилией Сивакова — в память о вкладе тренера в развитие хоккея в Заполярном.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, арене «Метеор» присвоено имя Олега Александровича Сивакова — хоккеиста, капитана команды «Метеор», тренера-общественника, начальника производственного отдела АО «Кольская ГМК», который многое сделал для развития хоккея в Заполярном, тренировал детей и был одним из инициаторов строительства крытой хоккейной площадки. Олег Сиваков ушёл из жизни во время хоккейного матча 14 января 2021 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553141/#&gid=1&pid=8