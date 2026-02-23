В ЗАТО город Заозерск прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника ОтечестваКомандующий Северным флотом и губернатор Мурманской области чествовали военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества
23.02.26

В Заполярном прошла военно-спортивная игра «Зарница: Снежный бум», посвящённая Дню защитника Отечества

Участники состязались на различных этапах, выполняя задания, включающие метание гранат, ползание по-пластунски, транспортировку санок, разгадывание шифровок, исполнение песен о России и Победе, сборку бумажной военной техники, оказание помощи «раненым» и преодоление препятствий с использованием подручных средств.

Несмотря на сложные погодные условия – глубокий снег, метель и мороз в парке «Новых возможностей», все команды успешно справились с испытаниями.

Победу одержала команда Дворца культуры «Октябрь» – «Культурные личности», продемонстрировавшая отличную гармоничную и физическую подготовку. Команда получила главный приз – большой торт. Команды «Движение Первых», «Сопки», «На Севере – жить!» и «Синева» были отмечены дипломами и сладкими призами за ловкость, смелость, дружбу и единство.

 

 

 

Фото (Владислав СКУТИН и Мария БЛОХИНА): https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457253631%2Fwall-192959349_36573

