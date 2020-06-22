В Заполярном проводится доследственная проверка по факту несчастного случая, повлекшего смертельное травмирование работника
Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смертельного травмирования экскаваторщика ремонтно-строительной организации, 1959 года рождения.
В ходе процессуальной проверки установлено, что в дневное время 21 июня 2020 года на территории одной из промышленных площадок в городе Заполярном в ходе работ по демонтажу нерабочего здания произошло обрушение бетонной плиты на работающий под ней экскаватор. В результате несчастного случая работник получил травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа для осмотра места происшествия и производства первоначальных следственных и процессуальных действий. Предварительно причиной смерти мужчины явилась сочетанная травма тела.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при производстве работ.