В Заполярном состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню шахтёра

От имени Мурманской областной Думы работников Кольской горно-металлургической компании 25 августа тепло поздравил спикер Сергей Дубовой.

- Мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь нелёгкому, но очень важному горняцкому делу, - отметил глава регионального парламента. - Труд наших первопроходцев способствует укреплению экономической мощи страны и региона.

Сергей Дубовой выразил признательность тем, кто ведёт разведку, делает научные разработки, производит технику, развивает технологии, обеспечивает безопасность труда, добывает и обогащает руду. Все они сплоченная горняцкая команда, часть которой живёт и трудится в Заполярном.

За успехи в работе председатель Думы вручил работникам КГМК Благодарственные письма областной Думы и пожелал новых достижений на благо Кольского края.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2d5/hqrjbtiz53lvgv0cej6bvz77xts1dbbt.jpg