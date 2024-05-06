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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.24 13:30

В Заполярном военные следователи в очередной раз искали «уклонистов» от воинского учёта среди экс-мигрантов

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону совместно с военными полицейскими провели новое мероприятие по проверке соблюдения натурализованными гражданами законодательства о воинском учете. 

В ходе рейда проверены строительные площадки по возведению муниципальных объектов г. Заполярный.

Всего проверено более трёх десятков лиц, среди которых выявлен ряд наших «новых» граждан призывного возраста, которые не смогли документально подтвердить своё пребывание на воинском учёте. Данные лица препровождены в военный комиссариат.  

Одновременно всем проверенным военными следователями разъяснена их возможность добровольно поступить на военную службу по контракту, а также доведены предусмотренные законом социальные гарантии для такой категории военнослужащих.

 

Фото предоставлено военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

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