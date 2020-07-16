В Заполярном завершаются работы по благоустройству «Парка новых возможностей»

В Заполярном завершаются масштабные работы по благоустройству современного «Парка новых возможностей» в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор Андрей Чибис вчера посетил объект благоустройства и пообщался с местными жителями. Северяне единогласны во мнении, что качество жизни в Заполярном заметно улучшается.

К созданию нового общественного пространства общей площадью 17 тысяч квадратных метров приступили три года назад. За это время на заболоченном пустыре появилась новая точка притяжения горожан с зоной отдыха и детским игровым комплексом. В парке выложили дорожки для спортсменов и велосипедистов, установили фонтан, скамейки и урны, фасады соседних пятиэтажек украсили яркой росписью.

Заключительным этапом реализации масштабного проекта станет обустройство зоны для флешмобов и монтаж сцены для проведения городских мероприятий. Работы выполнены на 40% и будут завершены до сентября.

Ещё один объект, пользующийся популярностью у местных жителей разных возрастов, – спорткомплекс с бассейном «Дельфин», торжественно открытый после капремонта в феврале 2020 года. Этим летом на прилегающей территории устанавливают площадку для игры в баскетбол и волейбол. Уже принято решение о создании «тропы здоровья» за счет федеральных средств.

«Благоустройство наших северных городов – сфера пристального внимания правительства области. В Заполярном эта работа ведется поэтапно, созданные общественные пространства дополняются новыми проектами. Этим летом в городе завершатся работы в «Парке новых возможностей». Мы договорились, что при поддержке компании «Норникель» на этой общественной территории появится современный скейт-парк для молодежи», – резюмировал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе рабочей поездки в Заполярный губернатор Андрей Чибис также посетил производственную площадку Кольской горно-металлургической компании, где ознакомился с технологией разделения концентрата, который производит обогатительная фабрика.