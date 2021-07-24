В заполярной столице идёт оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера принял участие в контрольном выезде по обследованию объектов дорожной инфраструктуры.

В настоящий момент количество обследуемых дорог составляет 263, общая протяженность - более 160 километров, в том числе 2 искусственных дорожных сооружения: мост через реку Роста по ул. Промышленной и путепровод от улицы Достоевского до улицы Подгорной.

– Диагностика дорожного полотна проводится на регулярной основе. Полученная информация позволяет нам детально проработать участки для будущих ремонтов, а также грамотно рассчитать смету, – рассказал Евгений Никора. – Планируется дополнительно обследовать ещё 25 автодорог. В настоящее время ведутся переговоры с компанией об увеличении объёма работ.

Цель диагностики состоит в получении объективной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог. В состав работ входят измерения шероховатости и сцепных качеств покрытия, прочности, геометрических параметров автодороги, интенсивность автомобильного движения.

По итогам проверки будет сформирован банк дорожных данных по каждому обследуемому объекту.