В заполярной столице наградили мурманчан за активную общественную работу

В преддверии Нового года в областной столице состоялась ежегодная ярмарка социальных проектов, а также вручение ежегодной премии главы города Мурманска «За активную общественную работу».

В этом году лауреатами премии стали 10 мурманчан:

- капитан внутренней службы, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН по Мурманской области Елизавета Алферова;

- капитан внутренней службы, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН по Мурманской области Сергей Артемов;

- председатель МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» Ольга Благова;

- заместитель председателя МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» Людмила Горяева;

- председатель МРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Татьяна Губайдуллина;

- член Ленинской окружной организации МОО «ВОИ» Маргарита Кончакова;

- член Первомайской окружной организации МОО «ВОИ» Валентина Михайлова;

- член МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» Ольга Соловьева;

- член МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» Наталья Терсинских;

- член МРОО «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман» Глеб Уваров.

Премии мурманчанам вручил заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

Семь социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым по итогам конкурса была предоставлена субсидия, представили результаты реализации своих проектов:

- «Видящие сердцем» - проект МРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

- «Памятные даты 2024» - проект МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»;

- «Траектория здоровья» - проект Городской молодежной общественной организации «МТСС»;

- «Мир народных игр» - проект МРОО «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман»;

- «Мы вместе!» - проект МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»;

- «В горе и в радости» - проект ММООО Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс»;

- «Добрый Мурманск» - проект Мурманской РБОО «УЛИЦА».

После презентаций по итогам голосования состоялось награждение победителей в номинациях «Лучший годовой отчёт» и «Лучшее оформление стенда».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29075&page=1