В заполярной столице наградили мурманчан за активную общественную работу
В преддверии Нового года в областной столице состоялась ежегодная ярмарка социальных проектов, а также вручение ежегодной премии главы города Мурманска «За активную общественную работу».
В этом году лауреатами премии стали 10 мурманчан:
- капитан внутренней службы, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН по Мурманской области Елизавета Алферова;
- капитан внутренней службы, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН по Мурманской области Сергей Артемов;
- председатель МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» Ольга Благова;
- заместитель председателя МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» Людмила Горяева;
- председатель МРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Татьяна Губайдуллина;
- член Ленинской окружной организации МОО «ВОИ» Маргарита Кончакова;
- член Первомайской окружной организации МОО «ВОИ» Валентина Михайлова;
- член МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» Ольга Соловьева;
- член МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» Наталья Терсинских;
- член МРОО «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман» Глеб Уваров.
Премии мурманчанам вручил заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.
Семь социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым по итогам конкурса была предоставлена субсидия, представили результаты реализации своих проектов:
- «Видящие сердцем» - проект МРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- «Памятные даты 2024» - проект МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»;
- «Траектория здоровья» - проект Городской молодежной общественной организации «МТСС»;
- «Мир народных игр» - проект МРОО «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман»;
- «Мы вместе!» - проект МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»;
- «В горе и в радости» - проект ММООО Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс»;
- «Добрый Мурманск» - проект Мурманской РБОО «УЛИЦА».
После презентаций по итогам голосования состоялось награждение победителей в номинациях «Лучший годовой отчёт» и «Лучшее оформление стенда».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29075&page=1