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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 15:00

В заполярной столице назвали победителей конкурса «Доброволец Мурманска - 2024»

Церемония награждения прошла вчера в молодёжном пространстве «СОПКИ». В торжественном мероприятии приняли участие руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис и заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Конкурс «Доброволец Мурманска» проводится в заполярной столице с 2018 года и направлен на поддержку социальной активности молодёжи и распространение успешного опыта добровольческой деятельности. Его организатором выступил Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

В этом году в мероприятии приняли участие 52 активиста. Для них были организованы тренинги, направленные на знакомство и построение доверия внутри группы, выработку навыков взаимодействия и сплочения коллектива, развитие навыков успешного общения и самопрезентации, избежание профессионального выгорания, а также на повышение мотивации к успеху.

За время конкурса участники организовали: благотворительную акцию по сбору кормов для бездомных животных; квиз, направленный на формирование любви к родному краю, его культуре и истории у подрастающего поколения; мастер-класс для ребят из Клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда»; провели просветительские встречи в сфере экологии и другое.

Как сообщает администрация города Мурманска, результаты проделанной работы добровольцы представили в виде презентаций. Победителями конкурса стали:

в возрастной категории от 14 до 17 лет

1 место — Лейла Мамедова;

2 место — Александра Никоноренкова;

3 место — Елизавета Короткевич;

в возрастной категории от 18 до 35 лет

1 место — Елизавета Колесник;

2 место — Дмитрий Грушковский;

3 место — Алёна Суркова.

В номинации «Командное волонтёрство» лучшим стало волонтёрское движение «Бумеранг» мурманской школы №18.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27034&page=1

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