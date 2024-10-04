В заполярной столице объявили победителя конкурса «Учитель города Мурманска — 2024»

Традиционный конкурс профессионального мастерства педагогов состоялся в 28 раз. Его участниками стали 34 специалиста из 18 школ, гимназий, лицеев и прогимназий. Это учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского языка, математики, биологии, истории и обществознания, физической культуры, труда (технологии), основ безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.

С 16 по 23 сентября свои знания, наработки, творческий подход к ведению занятий они демонстрировали на мастер-классах, в общении с коллегами и на других конкурсных испытаниях: «Методическая сессия», «Урок» «Разговор со школьниками», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю».

Победителей выбирали в двух номинациях:

«Педагогический поиск» и «Педагогический дебют», которая собрала рекордное в истории конкурса количество участников — 17 молодых специалистов.

Торжественная церемония награждения прошла в Детской театральной школе. В ней принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. Он поздравил присутствующих с предстоящим профессиональным праздником — Днём учителя и вручил награды лучшим.

В номинации «Педагогический дебют» призёром стала Наталья Роскина, учитель математики школы №49.

Призеры номинации «Педагогический поиск» — Олег Ратушный, учитель английского языка гимназии №8 и Наталья Зайцева, учитель истории и обществознания школы №37.

Победитель конкурса — Михаил Титов, учитель труда и технологии Кадетской школы города Мурманска. Он получит премию в размере 200 тысяч рублей, призёры — по 100 тысяч рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28587&page=1