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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.22 17:00

В заполярной столице продолжается реализация национального проекта «Культура»

В рамках нацпроекта на улице Полярной Дивизии, 1/16 ведётся капитальный ремонт здания, в котором после завершения работ будет размещаться художественная школа. На важном объекте побывал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Во время рабочего визита было отмечено, что работы по данному объекту продвигаются с отставанием от графика. Тем не менее, подрядчик обещает приложить все усилия, чтобы уложиться в намеченные сроки. Здесь запланирован внушительный объем работ. При этом одна из задач — сохранить исторический облик здания. Он уникален. Здесь будет установлен лифт. Это позволит маломобильным группам населения без труда добираться до нужного этажа. К слову, будущая художественная школа сможет вместить до 400 посетителей. Здесь найдётся место для всех детей, занимающихся творчеством.

— Работы здесь предстоит ещё много. То, что мы видим сегодня трудно назвать достойным результатом. Мы будем держать весь процесс ремонта на особом контроле, — пояснил Юрий Сердечкин. — Надо сказать, что здесь работает уже вторая подрядная организация. С первой мы были вынуждены разорвать договорные отношения, так как она не успела своевременно выполнить запланированный объём работ. Это одна из причин, по которой сроки сдачи были сдвинуты на 2023 год. Мы будем делать всё возможное, чтобы уложиться в них. После окончания реконструкции у художественной школы Мурманска появится здание, полностью соответствующее всем современным требованиям. Учреждение обретёт свой дом, в котором будет комфортно как педагогам, так и их ученикам.

На данный момент в здании полностью завершены работы по устройству монолитных перекрытий первого и второго этажей, а также чердака. Аналогичные работы на третьем этаже выполнены пока на треть. В настоящее время здесь производится устройство опалубки и армированного каркаса перекрытия.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22218&page=1

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12.04.22 18:20
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