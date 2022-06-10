В заполярной столице продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда»

В Мурманске ведутся работы по благоустройству дворовой территории дома №19 на улице Гвардейской. Подрядчик на объекте завершил подготовительные работы и демонтаж старого металлического оборудования, деревянных конструкций детской площадки, металлического газонного ограждения и опор освещения.

Здесь планируется заменить уличное освещение, отремонтировать асфальтовое покрытие дороги и тротуаров, установить новую детскую площадку, высадить газон и поставить вокруг него новые ограждения.

Как сообщает администрация областного центра, в рамках реализация национального проекта в прошлом году было отремонтировано 20 дворовых и две общественные территории, а в этом году планируется выполнить капитальный ремонт 17 дворов во всех округах Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22544&page=1