В заполярной столице проходят съемки короткометражной ленты «Капитан и Пинагор»

Режиссёр ленты – Екатерина Мавлютова – выпускница киношколы «Печенгафильм», организованной при поддержке АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». Продюсером фильма выступила Кристина Бородина – один из победителей конкурса грантов губернатора Мурманской области на реализацию молодёжных кинопроектов.

История в жанре комедии посвящена мурманскому капитану бункеровщика, отошедшему от дел. Когда-то он ходил по Кольскому заливу, а теперь нашёл в лице попугая по кличке Пинагор настоящего друга.

Главную роль в «короткометражке» играет актер Мурманского театра кукол, заслуженный артист России Владимир Пьянков. Его партнёром по фильму стал настоящий попугай Габриель, обитающий в живом уголке областного Дворца культуры им. С.М. Кирова.

Основной площадкой для съёмок выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В нём были выстроены декорации квартиры капитана из 80-х годов прошлого века. Съёмки также велись в мурманском порту.

Консультационную и организационную поддержку кинематографистам оказывает Центр кинопроизводства Мурманской области, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294639%2Fwall-4185250_153947