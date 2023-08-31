В заполярной столице пройдёт народное гулянье «Мурманск — город сладкоежек»

1 сентября на Пяти Углах в 13.00 начнётся традиционный праздник для мурманских школьников, посвящённый Дню знаний.

Как сообщает администрация города Мурманска, территория возле ГДЦ «Арктика» будет разделена на тематические площадки: «Урок физкультуры», «Урок литературы», «Урок пения», «Урок химии», «Урок музыки», «Урок танцев», «Урок ИЗО» и «Урок школьного театра».

Мурманчан ждут мастер-классы, танцы, весёлые старты, игра на колокольчиках, театральное представление, караоке, рисование на мольбертах и многое другое.

В 14.00 начнётся концертная программа.

В завершение праздника детей ждет сладкий подарок от спонсоров — мороженое от компаний «Мурманский Хладокомбинат» и «Петрохолод».