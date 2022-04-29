В заполярной столице пройдёт традиционный фестиваль национальных культур #НаСевереДружить

30 апреля в Мурманске состоится весенний фестиваль национальных культур #НаСевереДружить. Фестиваль проводится с целью укрепления единства народов Мурманской области, сохранения их самобытности, этнокультурного и языкового многообразия, знакомства жителей и гостей региона с культурой и творчеством представителей разных национальностей, проживающих в регионе

Гостей мероприятия ждут тематические площадки, фотозона, весенний хоровод, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, концертная программа и многое другое.

Участниками фестиваля станут национально-культурные общественные объединения Дома Дружбы Мурманской области, фольклорные коллективы, творческие объединения, сольные исполнители, занимающиеся сохранением и воспроизводством традиционной народной культуры. Они представят свою традиционную культуру языком песни, танца и поэзии на родном языке.

Фестиваль стартует в 14.00 на территории остановочного комплекса на улице Гагарина перед входом в парковую зону Семёновского озера.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, мероприятие организовано Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.