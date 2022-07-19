В заполярной столице пройдёт второй Кубок Арктики по мотофристайлу

23 июля на территории спорткомплекса Долина Уюта пройдёт самое ожидаемое и экстремальное событие лета – Кубок Арктики по мотофристайлу.

В прошлом году Долина Уюта впервые выступила ареной для одного из самых зрелищных и экстремальных видов современного мотоспорта. Тогда титулованные российские райдеры демонстрировали в полёте невероятные акробатические трюки. При этом некоторые элементы выполнялись спортсменами на высоте от 6 до 8 метров! Несмотря на внушительный вес мотоциклов – около 150 кг – длина полёта при исполнении некоторых трюков составляла до 23 метров.

В эту субботу одни из лучших российских райдеров вновь будут бороться за звание победителя Кубка Арктики, исполняя экстремальные трюки для всех гостей Долины Уюта.

В этом году в соревнованиях примут участие 8 райдеров, среди которых действующий чемпион России по мотофристайлу Николай Иванков, призёр чемпионата России, первый российский райдер исполнивший трюк бэкфлип «сальто назад» Владимир Ярыгин, призёр Чемпионата Мира в категории «WHIP contest» Михаил Ярыгин и другие профессиональные райдеры.

Стоит отметить, что мотофристайл получил звание официальной спортивной дисциплины по спортивным меркам совсем недавно. Первый Чемпионат России с участием 12 лучших спортсменов страны прошел в 2017 году в Волгограде. Сегодня мотофристайлисты собирают по всему миру десятитысячные арены. Внимание не случайно: мотофристайл – одна из самых ярких категорий экстремального спорта. В этой дисциплине райдеры с помощью трамплинов взмывают на мотоциклах вверх, исполняют в воздухе различные акробатические трюки и аккуратно приземляются на землю. Это, конечно, требует от атлетов невероятной ловкости, усилий и мастерства.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, помимо яркой спортивной части для мурманчан и гостей заполярной столицы ждёт интересная интерактивная программа. Так, на площадке мероприятия в Долине Уюта будет работать главный мототренажёр «Wheelie Machine» и организовано катание на квадроциклах под руководством инструкторов. Кроме того, в этот день можно будет увидеть мощь и разнообразие мотоциклов на специализированной выставке и гонки на радиоуправляемых машинах.

Интерактивные площадки начнут работу 23 июля в 14.00, а соревнования стартуют в 15.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/