В заполярной столице состоялся очередной турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»

В его программу вошли такие соревнования, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра».

– Как и в прошлые годы, мы ожидали иностранных гостей, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение допустить к игре в Мурманске только россиян, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Коллективы из Латвии, Германии и Республики Беларусь принимали участие в турнире дистанционно – по видеосвязи.

К слову, во время проведения игр были приняты все меры безопасности: каждый участник при входе был проверен бесконтактным термометром, игроки с признаками простуды до турнира не допускались.

Абсолютным чемпионом и обладателем «Кубка Арктики» стала команда «Гвардия» (Москва), а победителем в игре «Что? Где? Когда?» – коллектив «Сборная Кирибати» (Санкт-Петербург).

– Поздравляю всех участников с отличной игрой, а победителей – с заслуженной победой, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Желаю успехов командам в дальнейших интеллектуальных состязаниях.