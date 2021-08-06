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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.21 14:00

В заполярных муниципалитетах продолжаются работы по благоустройству

Во всех муниципальных образованиях Мурманской области работы по благоустройству находятся в активной фазе. Вчера министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова посетила города Кировск и Апатиты.

«У нас в обоих этих городах сегодня реализуются проекты – победители и финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, - отметила министр. - Оба проекта социально важны, это ключевые общественные зоны, пользующиеся огромной популярностью у местных жителей. И наша принципиальная задача – превратить их в современные многофункциональные общественные пространства».

В Кировске новый функционал должен получить главный городской парк, расположенный у подножья горы Вудъяврчорр. Общая площадь территории – более 30 гектаров. Здесь появятся многофункциональные спортивные и детские комплексы, удобные зоны для отдыха всех групп населения, малые архитектурные формы и видовая площадка, с которой можно будет безопасно любоваться на горы и городское озеро. Поскольку проект стал финалистом Всероссийского конкурса в 2020 году, он финансируется за счет областного и местного бюджетов.

«Городской парк всегда был одним из самых любимых мест отдыха и прогулок у кировчан. Однако мы понимаем, что его площадь позволяет использовать эту территорию куда шире, чем в настоящее время. На это и нацелен реализуемый сейчас проект – мы хотим, чтобы в парке можно было круглый год заниматься спортом и отдыхать, чтобы здесь было интересно и взрослым, и детям. Именно таким местом он и должен стать после завершения проекта», – прокомментировал глава города Кировска Вадим Турчинов.

В Апатитах полностью преобразится улица Дзержинского. Здесь будет благоустроена пешеходная зона для прогулок и занятий спортом, а также для спокойного отдыха. Работы разбиты на два этапа. Первый реализуется как проект-победитель Всероссийского конкурса, другая часть улицы благоустраивается как общественная территория в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Реконструкция улицы Дзержинского – знаковый проект для нашего города, сопоставимый по масштабам с парком «Огни города». Мы надеемся, что после капитального ремонта улица Дзержинского, которая и раньше была любима горожанами, станет еще привлекательнее для отдыха – и функционально, и эстетически. И это вместе с продолжающимися менее масштабными работами в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» сделает наш город еще уютнее и привлекательнее», – подчеркнул глава города Апатиты Алексей Гиляров.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году в Мурманской области должны быть благоустроены 16 общественных пространств, реализованы восемь проектов-победителей и три проекта-финалиста всероссийского конкурса, капитально отремонтированы дворовые территории 250 многоквартирных домов, установлены 86 детских игровых и спортивных комплексов, в том числе с инклюзивным оборудованием.

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