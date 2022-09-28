В Запорожье ударом ВКС России уничтожены до ста боевиков полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены более 150-ти украинских военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 27 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожены до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наёмников.

Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены более 150-ти украинских военнослужащих.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в Донецкой Народной Республике. В районе населённого пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в воздухе уничтожено: тактическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области».

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