В Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха, в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня «HIMARS»

В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.

Министерство обороны Российской Федерации 19 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.

Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорка Херсонской области уничтожено 3 единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в городе Запорожье, уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.

В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня «HIMARS».

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-Бажання, Любовка Донецкой Народной Республики, Снигирёвка Николаевской области, Максима Горького и Чернянка Херсонской области, а также Дорожнянка Запорожской области.

В районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, в районах населённых пунктов Белозёрка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Волноваха, Корсунь Донецкой Народной Республики, города Херсон, населённых пунктов Таврийск, Берислав, Весёлое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населённого пункта Червоный Проминь, Николаевской области».

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