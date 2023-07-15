В Запорожской области уничтожено шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери противника составили до 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Д-20», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 14 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Парасковиевка и Разлив Донецкой Народной Республики.

В ходе боевых действий потери противника составили до 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Д-20», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнеметных систем в течение суток успешно отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приютное, Пятихатки Запорожской области, Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Пятихатки и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, уничтожено шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы «Д-20».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.

В районе населённого пункта Успеновка Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Также, в районах населённых пунктов Предтечино, Александро-Шультино Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil