В Запорожской области уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Донецком направлении уничтожены до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 3 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки противника.

В районах населённых пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении мужественными и профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки противника в районах населённых пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «МСТА-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населённых пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов Запорожской области уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

Также, в районе населённого пункта Песчанка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б».

В районе населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах.

В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Каменка Херсонской области сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино Донецкой Народной Республики, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области».

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