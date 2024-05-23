Мурманская область. Арктика (16+)23.05.24 13:30
В Зареченске досрочно завершили ремонт дороги в рамках плана «На Севере – жить»
В сельском поселении Зареченск Кандалакшского района досрочно завершён ремонт дороги общего пользования местного значения, который производился в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на участке ремонта по улице Кумской подрядная организация опережающими темпами отремонтировала более 2 тысяч квадратных метров проезжей части и укрепила обочины.
Окончание работ, согласно контракту, было определено на 31 июля 2024.
Фото: https://gov-murman.ru
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