В Зареченске досрочно завершили ремонт дороги в рамках плана «На Севере – жить»

В сельском поселении Зареченск Кандалакшского района досрочно завершён ремонт дороги общего пользования местного значения, который производился в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на участке ремонта по улице Кумской подрядная организация опережающими темпами отремонтировала более 2 тысяч квадратных метров проезжей части и укрепила обочины.

Окончание работ, согласно контракту, было определено на 31 июля 2024.

Фото: https://gov-murman.ru