В Зареченске подходит к концу преображение здания культурно-досугового центра «Космос» 1958 года постройки

«За 64-летнюю историю здания в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Коллектив учреждения проводил какие-то минимальные работы текущего характера своими силами, и, конечно, за годы активной эксплуатации здание пришло в удручающее состояние как снаружи, так и внутри. Перед подрядчиком стояла задача привести его в порядок, при этом сохранив исторический облик. Сегодня с уверенностью можно сказать, что строителям это удалось», - отметила Ирина Вабищевич.

За пять месяцев подрядчик заново положил полы, сделал небольшую перепланировка под нужды коллектива культурно-досугового центра, установил новые окна и двери, заменил инженерные системы и выполнил отделку внутренних помещений, а также капитально отремонтировал фасад, цветовое решение которого максимально приближено к историческому. Рабочим остались последние штрихи: завершить сварку пожарного водопровода и убрать помещения.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по словам директора культурно-досугового центра «Космос» Юлии Яшиной, с подрядчиком им очень повезло – он учитывал все пожелания коллектива и старался даже самые мелкие работы выполнить максимально качественно. Сотрудники «Космоса» начинают постепенно переезжать в обновленное здание. Им пора готовиться к главному событию этой осенью – 65-летию посёлка Зареченск. А обновленный культурно-досуговый центр станет отличным подарком к юбилею.

Фото: https://gov-murman.ru