В Зареченске после капитального ремонта распахнул свои двери культурно-досуговый центр «Космос»

В сельском населённом пункте Зареченске распахнуло свои двери преображенное после капитального ремонта здание культурно-досугового центра «Космос». Обновление проходило в рамках реализации в Мурманской области национального проекта «Культура».

Здание культурно-досугового центра «Космос» было построено в 1958 году. За 64-летнюю историю в нём ни разу не проводился капитальный ремонт, поэтому одной из приоритетных задач стало сохранение исторического облика постройки. После завершения ремонтных работ обновленное здание стало более комфортным и функциональным, а помещения центра объединили все преимущества современного пространства.

Отметим, что культурно-досуговые центры нашего региона являются точками притяжения творческих северян.

Открытие обновленного центра стало отличным подарком к юбилею посёлка. В рамках торжественной церемонии открытия и в честь празднования 65-летия Зареченска в преображенном клубе прошёл концерт «Юбилей собирает друзей» с участием коллективов учреждения и гостей из Полярных Зорь. В торжественной обстановке сотрудники центра объявили о начале нового творческого сезона в перерожденном «Космосе».

Напомним, в этом году на модернизацию учреждений и создание современных и технологичных культурных пространств, отвечающим запросам северян, направлено более 1 млрд рублей – это на 70% больше, чем в 2021 году. В течение последних лет региональный Минкульт принимает активное участие в конкурсных процедурах, проводимых в рамках национального проекта «Культура», и в 2022 году Мурманская область получила из федерального бюджета более 87 млн рублей. Кроме того, обновления учреждений культуры являются значительной частью реализации стратегического плана «На Севере – жить!». При поддержке областного бюджета в библиотеках, музеях, домах и Дворцах культуры проводятся капитальные ремонты и закупается новое оборудование, сообщает региональное Министерство культуры.

Фото: https://gov-murman.ru