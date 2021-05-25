В Зареченске работает новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт работает в сельском поселении Зареченск Кандалакшского района. Помещения старого ФАПа располагались в здании бывшей амбулатории 1958 года постройки. В связи с тем, что здание находилось в неудовлетворительном состоянии и выполнять его капитальный ремонт было нецелесообразно, принято решение о строительстве нового ФАПа модульной конструкции.

Новый модульный ФАП построен за счёт средств областного бюджета в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы на общую сумму 15 млн рублей. ФАП общей площадью 76,4 кв.м. включает кабинет фельдшера со смотровой, процедурный кабинет, помещение для хранения медикаментов, санитарную комнату, коридор с зоной для ожидания приёма, комнату персонала, санузел, а также жилое помещение – двухкомнатную благоустроенную квартиру общей площадью 72 кв. метра для проживания фельдшера.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, ФАП оснащён современным медицинским оборудованием, мебелью, изделиями медицинского назначения в соответствии с действующими нормативными актами.