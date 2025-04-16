В заседании президиума Госсовета РФ под руководством Владимира Путина в режиме онлайн принял участие губернатор Андрей Чибис

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл по видеосвязи заседание президиума Государственного совета. Участие в заседании принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Встреча была посвящена развитию инфраструктуры для жизни: улучшению жилищных условий граждан, обновлению муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышению качества услуг в сфере ЖКХ, развитию дорожной сети, работе общественного транспорта.

«В нашей повестке – вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идёт о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», – подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Одним из вопросов заседания стали механизмы реализации мастер-планов развития опорных населённых пунктов. Президент отметил, что мастер-планы должны соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий.

«В субъектах Федерации уже приступили к составлению мастер-планов, однако у этого документа пока нет чёткого правового статуса. Работа над соответствующим законопроектом ведётся, но затягивать её нельзя. При этом надо, наконец, внести ясность: как мастер-планы будут соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий», – сказал президент.

Вопрос о формировании механизмов реализации мастер-планов развития опорных городов недавно поднимали и в ходе Международного арктического форума в Мурманске. На пленарном заседании глава государства поддержал ряд инициатив, выдвинутых губернатором Андреем Чибисом. В их числе – ускорение принятия графика реализации арктических мастер-планов, необходимость увеличения мощности Мурманского транспортного узла, и проведения газификации Мурманской области до 2030 года.

«Весь этот набор решений позволяет нам активно двигаться вперед. Во-первых, чёткое указание утвердить четкий план мероприятий на основе арктических мастер-планов и поддержать финансирование объектов из федерального бюджета. Второе – продление программы реновации ЗАТО с федеральным финансированием до 2030 года включительно. Третье – специальный дополнительный план мероприятий по расселению из аварийного фонда в арктических городах. А также набор мероприятий, связанных и с Арктической ипотекой, и с распространением доступного арендного жилья. Спасибо за поддержку Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, те решения, которые он уже озвучил на Арктическом форуме, и то обсуждение решений, которое сегодня на заседании детально проговаривалось, позволят двигаться далее. Также благодарю федеральное правительство, которое активно поддерживает развитие Арктической зоны, за те обсуждения, предложения, которые были озвучены, в том числе сегодня. Работаем дальше», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Отметим, в Мурманской области работа по развитию инфраструктуры для жизни активно ведётся в рамках национальных проектов, плана «На Севере – жить!», а также программы реновации ЗАТО. Ранее губернатор Андрей Чибис выступил с инициативой о введении понятия опорных арктических городов, идея была поддержана президентом Владимиром Путиным. В прошлом году разработаны мастер-планы развития опорных городов Арктики, в перечень которых вошли три агломерации Мурманской области: Мурманская, Мончегорская и Апатитско-Кировская. Мастер-планы представлены главе государства и одобрены.

В рамках работы профильной комиссии Государственного совета «Северный морской путь и Арктика», руководителем которой назначен губернатор Андрей Чибис, был инициирован ряд дополнительных предложений, среди которых – распространение программы льготного арендного жилья на опорные населенные пункты АЗРФ; запуск конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды для субъектов АЗРФ с ежегодным призовым фондом; обеспечение поэтапного переселения граждан из аварийного жилья в опорных населенных пунктах АЗРФ; приоритизация мероприятий по реализации мастер-планов в нацпроектах.

Все эти предложения были представлены президенту Владимиру Путину в ходе Международного арктического форума, прошедшего в Мурманске в конце марта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/