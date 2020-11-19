В ЗАТО Александровск и Никеле после капитального ремонта приняли 6 домов

В Заполярье продолжается приемка многоквартирных домов после капитального ремонта. На прошлой неделе подрядчики качественно и в срок завершили работы на шести объектах в ЗАТО Александровск и Никеле.

В Снежногорске в доме №3 по улице Победы были заменены сети электроснабжения. В Оленьей Губе в доме №41 по улице Дьяченко в порядок привели фасад. В Гаджиево в доме №114 по улице Колышкина и доме №87 по улице Душенова в ходе капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей заменили розлив горячего и холодного водоснабжения и теплообменник.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Никеле в доме №8 по улице Спортивной и доме №17 по улице Гвардейской отремонтировали фасады, а также фундамент на последнем объекте.

Срок окончания работ во всех шести многоквартирных домах стоял 15 ноября. Подрядчики выполнили взятые на себя обязательства в срок, 12 и 13 ноября специалисты Фонда капитального ремонта Мурманской области подписали акты приемки.