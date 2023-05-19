В ЗАТО Александровск обновлён контейнерный парк для сбора ТКО

По поручению губернатора Андрея Чибиса региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» обновил контейнерный парк в ЗАТО Александровск.

Для нужд жителей муниципалитета было приобретено и установлено 670 металлических контейнеров.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, за последние три года на всей территории области было установлено порядка 11 тысяч новых контейнеров, в том числе пластиковые евроконтейнеры, а также контейнеры «ECOBIN».

Фото: https://gov-murman.ru