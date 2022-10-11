В ЗАТО Александровск оперативно решили проблему с освещением детской площадки

На минувшей неделе Центром управления региона Мурманской области зафиксировано 887 сообщений, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 532. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Лидирует по количеству сообщений блок «ЖКХ». Здесь жители Заполярного пожаловались на неприятный запах в подъезде. Проблемы возникли на Бабикова, 6, Юбилейной, 22, Мира, 6. Администрация Печенгского округа ответила жителям, что специалисты управляющей компании проведут обследование подъездов только к 20 октября.

По теме дворовых территорий, недостаточного освещения, благоустройства общественных пространств жители Североморска сообщили, что на площадке в районе 5-го дома улице Флотских строителей сломана лавочка. Проблема устранена, администрации рекомендовано обратить дополнительное внимание на проблему вандализма на объектах благоустройства.

«Хочется отметить оперативные решения проблем граждан, с которыми они обратились в ЦУР. На прошлой оперативке губернатор поручил разобраться с отсутствующим освещением на одной из детских площадок в ЗАТО Александровск. Региональный минград провел работу с муниципалитетом, и меньше чем за неделю опоры освещения появились на нужном месте», — рассказал Алексей Медведев.

Сообщения в блоке «Дороги» касались ремонта дорог, и плохого освещения дорог. Жители Североморска обеспокоены состоянием подземного перехода на улице Северная Застава. В соцсетях опубликованы сообщения с фотографиями, показывающими его состояние.

Администрация ответила пользователю, что работы по восстановлению освещения запланированы до 30 октября. Пешеходный переход открыт и функционирует. Однако жителей не удовлетворил такой ответ, поскольку открыта лишь часть подземного перехода, а о его полном ремонте информация не предоставлена.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» большинство сообщений касалось порядка и срока предоставления мер социальной поддержки граждан.

В блоке «Мобилизация» северяне уточняли вопросы обеспечения экипировкой мобилизованных граждан, положенных выплат и иные общие вопросы. Напомним, что актуальную информацию по данной теме можно оперативно получать в специальном разделе сайта правительства Мурманской области, в группе «Оперштаб Мурманской области», а также на ресурсах «Объясняем.рф» в соцсетях и месседжерах.

Фото: https://gov-murman.ru