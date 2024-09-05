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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.24 10:00

В ЗАТО Александровск открыт мемориал «Участникам боевых действий – Защитникам Отечества»

Торжественная церемония прошла на площади Победы в городе Полярный. В ней приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, представители муниципалитета, ветераны боевых действий, военнослужащие Северного флота, общественники, юнармейцы и жители ЗАТО Александровск.

– В городе воинской славы появилось место, где можно почтить память наших героев-земляков, с честью исполнившим свой воинский долг, – отметил Сергей Дубовой, выступая перед участниками церемонии. – Создание такого мемориала в столь непростое время – веление сердца. Ведь сегодня за мир и будущее нашей страны в зоне проведения специальной военной операции сражаются защитники Отечества. Большая благодарность скульпторам, которые создали монумент, достойный героизма и мужества наших воинов. Подвиг солдат, отдавших свои жизни за Родину, не должен быть забыт. Верю, что их самоотверженное служение будут помнить многие поколения россиян.

Мемориал представляет собой эффектную скульптурную композицию: бронзовые воины в солдатской форме времён Афганской и Чеченской кампаний, наши современные защитники – участники специальной военной операции стоят на страже на площади Победы. По краям расположены две стелы с именами погибших жителей ЗАТО Александровск.

Память павших солдат почтили минутой молчания и возложением венков и цветов к мемориалу.

Дата открытия мемориала - 3 сентября - была выбрана неслучайно. Это день окончания Второй мировой войны, День воинской славы России и День солидарности в борьбе с терроризмом.

Во время мероприятия волонтёры провели акцию «Мы за мир во всем мире». Ребята раздали участникам церемонии бумажных журавлей, как символ памяти о необходимости единства для борьбы с терроризмом и о ценности мира.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30663/

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