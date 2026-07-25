В ЗАТО Александровск педагог получила травмы, поскользнувшись на уличной лестнице

Государственная инспекция труда в Мурманской области завершила дополнительное расследование несчастного случая с учителем МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», произошедшего весной.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужило письмо из ОСФР с информацией о нарушениях порядка расследования, ранее проведенного работодателем (несвоевременное начало расследования, комиссия ненадлежащего состава, отсутствие медицинского заключения).

Установлено, что работник получила травмы, поскользнувшись на уличной лестнице на территории образовательного учреждения. Государственный инспектор труда квалифицировал несчастный случай, как связанный с производством. Основной причиной происшествия признана неудовлетворительная организация работ по содержанию территории.

«Работодатель обязан обеспечить безопасное состояние территории своей организации независимо от времени года и погодных условий, - отмечает заместитель руководителя ГИТ Анастасия Подобедова. - Своевременная уборка пешеходных зон особенно в холодное время года и особенно в нашем регионе - это обязательные меры, влияющие на безопасность сотрудников».

Также Государственная инспекция труда призывает всех работодателей обратить внимание и обеспечить должный контроль за соблюдением порядка и сроков расследования инцидентов, связанных с травмированием работников, в случае, если кто-нибудь из них пострадал.

Фото: https://vk.ru/git51?z=photo-219140931_457243034%2Fcaca13a5549b7a833e