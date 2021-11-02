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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 17:00

В ЗАТО Александровск приняли 7 многоквартирных домов после капитального ремонта

В ЗАТО Александровск приняли 7 многоквартирных домов после капитального ремонта. Об этом сообщила и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Сейчас активно ведутся комиссионные приемки многоквартирных домов после капитального ремонта. На днях были завершены работы по 7 жилым объектам в ЗАТО Александровск. В 2021 году там были капитально отремонтированы 1 крыша, 1 фасад и заменены внутридомовые инженерные сети в 4 домах. Все работы завершены в срок», – отметила Юлия Барсукова.

Кроме того, в ЗАТО Александровск еще продолжаются работы на двух объектах. В Снежногорске подрядчик завершает капитальный ремонт крыши дома №15 на улице Бирюкова, а в Полярном – капремонт фасада дома №6 на улице Гаджиева.

Согласно условиям контракта все работы будут завершены в середине ноября, сообщает региональное Министерство строительства.

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