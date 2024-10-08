В ЗАТО Александровск продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

Дома в ЗАТО Александровск капитально ремонтируют как в рамках региональной программы, так и комплексного плана реновации ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военных формирований.

В 2024 году в ЗАТО предусмотрен капитальный ремонт 20 домов. Это ремонт фасадов, крыш, замена водоподогревателей и ремонт внутридомовых инженерных систем.

Бригады обновят 10 крыш и восемь фасадов. Ещё четыре дома получат новые водоподогреватели. Работы будут идти в Полярном, Гаджиево и Снежногорске.

При этом 11 домов будут ремонтироваться по программе реновации ЗАТО. В Полярном крыши и фасады будут ремонтировать на улицах Видяево, Гагарина, Лунина, Сивко и Советской. В Гаджиево крыши обновят в домах №53 и №54 на улице Ленина, а фасад – на доме №79 по улице Мира. В Снежногорске фасады отремонтируют на домах №13 и №8 по улице Флотской. В первом из них также капитально отремонтируют крышу.

Отметим, что дома утепляют системой термолэнд. Так, в Гаджиево завершено утепление в доме №90 на улице Душенова, в плане ещё один дом – №79 на улице Мира.

Также уже заменено девять лифтов.

«В 2023 году работы капитального характера были проведены в 14 домах «большого ЗАТО», в том числе обновились фасады шести домов в Полярном. При этом цветовые решения крыш и фасадов согласованы с министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области», – сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в комплексный план реновации на 2024-2026 годы вошли около 1400 объектов, в том числе строительство детских садов, образовательного комплекса и культурно-досуговых центров. Между тем, ряд мероприятий реновации в ЗАТО Александровск завершён. Помимо ремонта многоквартирных домов, это обновление дорог, ремонт временно незаселённых муниципальных квартир. Благодаря реновации, преображаются и социальные объекты. Например, в Снежногорске идёт капремонт кровли школы №266, а в Гаджиево продолжается реставрация краеведческого музея.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/