Мурманская область. Арктика (16+)10.06.25 10:50
В ЗАТО Александровск прошёл очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Следователи военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие прошло в жилых массивах ЗАТО Александровск.
В рамках проверки офицеры не только контролировали постановку на воинский учёт, но и проводили активную информационную работу. Гражданам разъяснялись возможности поступления на военную службу по контракту, а также перспективы и льготы, предоставляемые военнослужащим.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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