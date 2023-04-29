В ЗАТО Александровск прошла встреча предпринимателей с инвеступолномоченным

«Я думаю, что такие формы взаимодействия очень эффективны. Общение напрямую, с глазу на глаз всегда лучше», - подчеркнул заместитель главы ЗАТО Александровск Владимир Кузнецов.

Мероприятие организовано в рамках Дней предпринимательства.

Участникам рассказали, как получить льготный микрозайм на развитие своего дела, какие условия для получения гранта «Губернаторский старт» на реализацию собственной бизнес-идеи, как местному производителю вступить в региональный производственно-пищевой кластер.

Кроме того, на встрече обсуждали региональные и муниципальные меры поддержки бизнеса, актуальные проблемы и возможные пути их решения, а также состоялось свободное общение с участниками. В ходе диалога затронули вопросы о мерах финансовой поддержки, об условиях и принципах получения необходимых услуг, об изменениях в законодательстве.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, предприниматели отметили, что живое общение и рассказы от первого лица воспринимаются гораздо лучше, и это легче, чем самостоятельно искать информацию и пытаться вникнуть во все нюансы условий предоставления государственной поддержки бизнесу.

В ходе встречи предприниматели ЗАТО Александровск получили квалифицированную консультацию от представителей регионального Центра «Мой бизнес» о региональных мерах поддержки, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Мария Бычкова в своем выступлении рассказала о том, как получить грант на развитие своего дела.

Фото: https://gov-murman.ru