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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.24 14:00

В ЗАТО Александровск прошло совещание работников системы образования

В большом педсовете приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, представители муниципалитета, судоремонтного завода «Нерпа», руководители образовательных учреждений ЗАТО.

Сергей Дубовой, приветствуя педагогов, отметил, что сфера образования была, есть и будет основой экономического, социального и духовного развития общества, поэтому органы власти уделяют этой сфере особое внимание.

– В последние годы из областного бюджета выделяются самые крупные дотации на систему образования. Сегодня каждое образовательное учреждение охвачено проектом «Арктическая школа», ремонтируются школьные спортзалы, облагораживаются территории. ЗАТО Александровск – одно из крупнейших закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области. И мы стремимся, чтобы в каждой школе Полярного, Гаджиево, Снежногорска появилась точка притяжения, - отметил Сергей Дубовой. - Постепенно, я уверен, капитально будут отремонтированы все образовательные учреждения, которые в этом нуждаются.

Как отмечалось на совещании, с 1 сентября будут повышены оклады учителям муниципальных школ, введены дополнительные выплаты советникам директоров по воспитанию и будут поощряться школьные и муниципальные команды за профориентационную работу.

– Сегодня мы можем вернуть лучшее, что было в отечественной системе образования и воспитания, - подчеркнул Владимир Мищенко. - За пять лет в регионе стимулирующие выплаты педагогам выросли в два раза. Уровень образования в ЗАТО Александровске остаётся на высоком уровне. На это указывают результаты итоговых испытаний выпускников, а также достижения наших педагогов на различных конкурсах профессионального мастерства.

В рамках совещания состоялось чествование педагогов, которые впервые трудоустроились в ЗАТО Александровск.

Сергей Дубовой также посетил среднюю школу №279 г. Гаджиево и проверил готовность образовательного учреждения к началу учебного года. В первый учебный день в школе откроется музей-коворкинг – победитель конкурса «Арктическая школа» в рамках регионального плана «На Севере – жить». Спикер познакомился с авторами проекта и осмотрел результат их работы.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30646/

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