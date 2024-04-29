В ЗАТО Александровск проведено очередное мероприятие по противодействию нарушениям законодательства о воинском учёте

Военные следователи Северного флота совместно с другими правоохранителям продолжают проведение в Мурманской области проверок соблюдения натурализованными гражданами законодательства о воинском учёте, а также порядка пребывания мигрантов на территории России.

В ходе очередного рейда офицерами военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону проверены места общественного питания и торговые точки ЗАТО Александровск. В ходе мероприятия документы проверены почти у двух десятков лиц, среди которых выявлено несколько наших «новых» граждан, которые не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат.

Помимо этого, всем проверенным лицам военными следователями разъяснено их право поступить на военную службу по контракту, а также социальные гарантии, предусмотренные законодательством для этой категории военнослужащих.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.