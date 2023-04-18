В ЗАТО Александровск провели ассамблею юнармейцев
Третья муниципальная ассамблея юнармейцев «Дорогой чести, доблести и славы» состоялась в Доме Юнармии в Полярном. Мероприятие провели при поддержке Российского военно-исторического общества.
Цель ассамблеи – объединить ребят на одной творческой площадке, чтобы каждый смог почерпнуть новые идеи, поделиться опытом, зарядиться позитивом и хорошим настроением.
Юнармейцы состязались в конкурсах военно-патриотической песни, хореографического искусства, литературно – художественного творчества, изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства.
Оценивали творчество детей председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск Александр Хвостенко, представитель Российского военно-исторического общества в Мурманской области Евгения Бурнашова, военнослужащие Северного флота.
Итоги конкурсов III муниципальной ассамблеи «Дорогой чести, доблести и славы» опубликованы в сообществе юнармейцев ЗАТО Александровск в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, одним из спецпризов от Российского военно-исторического общества стал сборник стихов современных поэтов «Порохом пропавшие слова», посвящённый воинам, выполняющим ратный и патриотический долг в ходе специальной военной операции.
Фото: https://gov-murman.ru