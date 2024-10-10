В ЗАТО Александровск провели рейд по выявлению экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта

В ходе рейда офицеры военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону проверяли документы и информацию о регистрации потенциальных уклонистов в разных районах города.

Помимо этого, военные следователи информировали граждан о необходимости соблюдения воинского учёта и рассказали о возможности поступления на военную службу по контракту, о предоставляемых данной категории граждан льгот.

Мероприятия подобного рода проводятся на регулярной основе и являются частью плановой работы по обеспечению соблюдения законодательства в сфере воинского учёта.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.