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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.24 09:51

В ЗАТО Александровск провели рейд по выявлению экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта

В ходе рейда офицеры военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону проверяли документы и информацию о регистрации потенциальных уклонистов в разных районах города.

Помимо этого, военные следователи информировали граждан о необходимости соблюдения воинского учёта и рассказали о возможности поступления на военную службу по контракту, о предоставляемых данной категории граждан льгот.

Мероприятия подобного рода проводятся на регулярной основе и являются частью плановой работы по обеспечению соблюдения законодательства в сфере воинского учёта.

 

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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