Мурманская область. Арктика (16+)10.10.24 09:51
В ЗАТО Александровск провели рейд по выявлению экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта
В ходе рейда офицеры военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону проверяли документы и информацию о регистрации потенциальных уклонистов в разных районах города.
Помимо этого, военные следователи информировали граждан о необходимости соблюдения воинского учёта и рассказали о возможности поступления на военную службу по контракту, о предоставляемых данной категории граждан льгот.
Мероприятия подобного рода проводятся на регулярной основе и являются частью плановой работы по обеспечению соблюдения законодательства в сфере воинского учёта.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
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Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
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