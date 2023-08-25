В ЗАТО Александровск Сергей Дубовой обсудил предложения по созданию и установке памятника Магомету Гаджиеву, организации поездки детей из семей участников специальной военной операции в Видяево

Вместе с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым спикер регионального парламента оценил подготовку жилищного фонда к отопительному сезону.

Отмечалось, что все дома готовы к осенне-зимнему периоду. 28-29 августа начнётся подача тепла в объекты социально-культурного назначения, школы и детские сады.

— Посмотрел состояние подвалов по улице Душенова. Управляющая компания «Алмаз» поработала успешно - полностью решила проблему с теплообменниками. Они заменены на новые за счёт средств Фонда капитального ремонта и управляющей компании в течение трёх лет в 98 многоквартирных домах гарнизона, – сказал Сергей Дубовой. – Это как раз тот случай эффективного взаимодействия УК и муниципалитета, который обеспечивает качество жизни горожан. На этом совместная работа не заканчивается: продолжается замена стояков, старых труб на более современные – полипропиленовые, утепляются фасады домов, ремонтируются входные группы подъездов.

Кроме того, спикер проконтролировал ход финальных работ по благоустройству дворовой территории на набережной С. Преминина. Уличное пространство преображается в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и стратегического плана «На Севере – жить». Объект готов на 85 процентов. Для удобства жителей подрядчик расширил проезжую часть, уже готова парковочная зона и в процессе обустройства контейнерная площадка, завершен ремонт проезжей части и тротуаров. До конца сентября здесь озеленят территорию, обновят лавочки и пешеходные ограждения. За счёт экономии выделенных на благоустройство средств по просьбам жителей дополнительно планируется установка 13 опор уличного освещения.

— В перспективе – создание новой точки притяжения для комфортного отдыха горожан. Эскиз второго этапа благоустройства набережной разработан. Кстати, он включает установленную в этом году современную игровую зону, где уже осуществляется монтаж нового оборудования. На радость юным гаджиевцам по улице Душенова, 91-95 оборудовано ещё одно место для досуга - скейт-площадка. Обратил внимание главы на необходимость асфальтирования подходов к площадкам. Это нужно сделать в обязательном порядке, – отметил парламентарий.

Ещё одним приятным событием для гаджиевцев станет открытие к 1 сентября двух молодёжных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ. СПОРТ». В гарнизоне таких мест для отдыха и увлечений ранее не было. Создаются они по всей области по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Подготовка к открытию идет по графику, отделочные работы в финальной стадии.

В завершение поездки Сергей Дубовой провёл личный приём граждан. В ходе встречи с жителями спикер обсудил идеи создания и установки памятника Магомету Гаджиеву, организацию поездки детей из семей участников специальной военной операции в Видяево, выезд детских врачей – узких специалистов в столицу подводных сил Северного флота.

Резюмируя итоги поездки, Сергей Дубовой напомнил, что программа по реновации ЗАТО в Мурманской области, инициированная губернатором, действует с 2019 года:

— На примере Гаджиево видно, как преображаются наши гарнизоны. Люди положительно оценивают происходящие изменения. Однако для продолжения обновлений необходимы время и целевое финансирование, а также принятие решения на федеральном уровне о комплексном развитии жилья и инфраструктуры в ЗАТО.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28417/