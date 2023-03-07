В ЗАТО Александровск собрали книги для жителей Донбасса

Сбор литературы идёт во всех муниципалитетах Мурманской области.

Александровское местное отделение партии «Единая Россия» продолжает участие в акции «Книги – Донбассу». Юнармейцы и преподаватели школы №279 города Гаджиево собрали для школьников Донбасса яркие красочные издания на русском языке.

«Очень важно вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде», - отметила директор школы, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск, член фракции «Единая Россия» Ирина Матвиишина.

Все собранные книги отправят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области. Единороссы вместе с волонтёрами их подготовят к отправке, сформируют комплекты литературы для школьных и для обычных библиотек.

Каждый желающий может помочь жителям Донбасса и освобожденных территорий, передав им книги на русском языке. В ЗАТО Александровск литературу можно принести в пункты сбора гуманитарной помощи и в местную общественную приёмную партии.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».