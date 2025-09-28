В ЗАТО Александровск состоялись торжества, посвящённые 126-летию Полярного и 68-летию Гаджиево

На праздничном мероприятии в городском центре культуры «Север» к александровцам обратился губернатор Андрей Чибис.

«От всей души поздравляю всех наших жителей Полярного и Гаджиево, тех, кто работает на судоремонтных заводах и других предприятиях, служит в Кольской флотилии и соединениях вооруженных сил, на подводных крейсерах и надводных кораблях – низкий вам поклон. Вы с доблестью и честью выполняете важнейшие для страны задачи в это непростое время, в том числе по охране северных широт. Демонстрируете всему миру, на что способен наш Военно-морской флот, Вооружённые Силы Российской Федерации. Ваши чёткость, профессионализм, сплочённость – по примеру наших отцов и дедов. И конечно, спасибо надёжному тылу – вашим семьям, в которых воспитывается новое поколение патриотов своей страны», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что одна из важнейших задач региональной команды – повысить качество жизни в ЗАТО.

«Сегодня мы шаг за шагом делаем жизнь в городах муниципалитета комфортнее: этому способствует поддержанная нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным программа реновации ЗАТО и наш региональный план «На Севере – жить!». Уже сверстаны большие планы до 2030 года, в том числе ремонты жилых домов, создание новых общественных пространств и социальных учреждений. И мы на это тратим всё, что можем, бьёмся, чтобы это происходило. Для нас честь, что вы служите на Кольской земле», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис наградил отличившихся жителей муниципалитета благодарностями и благодарственными письмами, а также вручил главе ЗАТО Ильясу Мазитову памятный адрес к 105-летию Оленьей Губы.

Сергей Дубовой в своём поздравлении жителям гарнизонов отметил, что у каждого города своя славная история, но они снискали славу и почёт благодаря морякам-подводникам, которые вписали в историю флота немало героических страниц:

— Во время Великой Отечественной войны из Екатерининской гавани Полярного уходили на боевое дежурство герои-подводники Николай Лунин, Федор Видяев, Магомет Гаджиев. Имена этих легендарных людей сегодня носят города, поселки и улицы Мурманской области. Их заслуги в защите северных рубежей страны неоценимы. Оба гарнизона были и остаются надежными стражами морских границ России. Сегодня они стремительно преображаются и будто молодеют. Залог их будущего – успехи жителей, их талант и потенциал, целеустремленность и трудолюбие, а главное – любовь к своей малой Родине. Особые слова признательности старожилам и всем, кто, даже покинув наши северные гарнизоны, сохранил теплую память о них.

Парламентарий вручил награду областной Думы заведующему сектором по работе с детьми и молодёжью Центра культурного развития «Прометей» Анне Жабко за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Поздравили жителей почётные гости из Республики Дагестан во главе с председателем правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, представители Кольской флотилии и командование Подводных сил Северного флота.

Торжества также проходили на главной площади в Гаджиево: выступили творческие коллективы, состоялась акция «Знамя Победы», инициированная главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и поддержанная во многих регионах нашей страны.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, город морской доблести Гаджиево – столица подводных сил Северного флота, выполняющая стратегические задачи по обеспечению обороноспособности страны. Город был основан в разгар «холодной войны» и стал надежным форпостом морских рубежей России.

Полярный – административный и исторический центр большого ЗАТО. В годы Великой Отечественной войны именно здесь располагался штаб Северного флота, где разрабатывались операции по разгрому фашистских войск в Кольском Заполярье. Высшей оценкой героизма, мужества и самоотверженности полярнинцев стало присвоение в 2008 году городу Полярному почетного звания «Город воинской славы».

