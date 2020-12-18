В ЗАТО Александровск успешно завершилась кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в 2020 году здесь прошли работы в 17 многоквартирных домах, для ещё одного жилого здания был разработан проект.

Как сообщает региональное Министерство строительства, был выполнен капитальный ремонт пяти крыш в Снежногорске, Полярном и Гаджиево, двух фасадов в Полярном и Оленьей Губе и девяти внутридомовых инженерных сетей в Снежногорске, Оленьей Губе, Полярном и Гаджиево. Также в доме №17 на улице Октябрьской в Снежногорске заменили лифт. Последний объект, который был принят после капитального ремонта, – дом №2 на улице Павла Стеблина в Снежногорске. Там подрядчик приводил в порядок кровлю.

«В этом году капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск завершен. В 2021 году работы по приведению жилых домов в порядок продолжатся. В следующем сезоне здесь планируется капитально отремонтировать 19 многоквартирных домов, а также разработать один проект для объекта культурного наследия», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.