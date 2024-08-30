В ЗАТО Александровск в рамках реновации завершается ремонт дорог местного значения, специалисты обновляют кровлю школы

В ЗАТО Александровск активно идут работы в рамках программы реновации. Это обновление кровли на здании школы и ремонт дорог местного значения.

На капитальный ремонт крыши школы №266 на улице Бирюкова в Снежногорске было выделено 45,69 миллиона рублей. При этом более 1,82 миллиона рублей – средства областного бюджета.

Работы выполняет компания «ГИДРОСТРОЙСЕРВИС». Сейчас бригады уже завершили демонтажные работы на кровле учебного учреждения. Полностью завезен материал. Строители укладывают парапеты, уже закрепили обработанный плоский шифер, наплавили кровельный материал.

«На объекте работают 14 человек, работы ведутся согласно календарного плана выполнения работ», – сообщил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, комплексный план реновации ЗАТО был утвержден распоряжением Правительства РФ 17 апреля 2024 года. Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами Правительства России, а также обсуждал на совещании с президентом, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года.

Итогом стало поручение президента о выделении на поддержку ЗАТО, расположенных в Арктической зоне, 10 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно в ближайшие три года и дополнительно 2 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/