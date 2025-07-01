В ЗАТО Александровск военные следователи провели рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Мероприятие прошло в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Александровск.

В ходе рейда была проведена проверка ряда мужчин призывного возраста, проживающих на территории гарнизона. Особое внимание уделялось соблюдению законодательства, регулирующего вопросы воинской обязанности и постановки на учёт.

Между тем, следователи проводили информационно-разъяснительную работу о возможности и преимуществах прохождения военной службы по контракту, рассказали о социальных льготах, предусмотренных для военнослужащих и членов их семей, а также о широких карьерных перспективах для тех, кто выберет профессиональную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Фото предоставлено военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.